Шторм "Али" обрушился на Ирландию: обесточено 140 тыс. домов, погибла женщина

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ирландии в результате шторма "Али" без электричества остались более 140 тыс. домов, погибла женщина, сообщает Reuters.
Шторм "Али", который пришел с Атлантического океана, сопровождается порывами ветра до 140 км/ч. Из-за непогоды в аэропорту Дублина отменено более 50 авиарейсов.
По данным синоптиков, непогода на западе Ирландии сохранится утром 20 сентября. Население просят соблюдать необходимые меры безопасности.-0-
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