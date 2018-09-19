Шторм "Али" обрушился на Ирландию: обесточено 140 тыс. домов, погибла женщина

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ирландии в результате шторма "Али" без электричества остались более 140 тыс. домов, погибла женщина, сообщает Reuters.

Шторм "Али", который пришел с Атлантического океана, сопровождается порывами ветра до 140 км/ч. Из-за непогоды в аэропорту Дублина отменено более 50 авиарейсов.

По данным синоптиков, непогода на западе Ирландии сохранится утром 20 сентября. Население просят соблюдать необходимые меры безопасности.-0-