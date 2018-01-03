Шторм "Элеанор" оставил без электроэнергии 24 тыс. домов в Великобритании

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Соединенное Королевство обрушился атлантический шторм "Элеанор", принеся с собой ливни, град и повалив при этом множество деревьев. Как сообщает ТАСС, в результате стихии, при которой скорость ветра минувшей ночью достигала 45 м/с, почти 24 тыс. домов, квартир и коммерческих помещений временно остались без энергоснабжения.

Отмечается, что уже сегодня утром подача электроэнергии в большинство из обесточенных домов была восстановлена.

Между тем поваленные порывами ветра деревья блокировали движение на крупных автомагистралях, в том числе на лондонской кольцевой автодороге М25. Ветер также перевернул несколько автомобилей на крупных шоссе, из-за чего был временно ограничен проезд по ряду автострад страны.

Непогода повлияла и на движение поездов. Под воздействием штормового ветра многие объекты поднимались в воздух и падали непосредственно на железнодорожное полотно.

Агентство охраны окружающей среды Великобритании распространило предупреждения об угрозе наводнений на 160 территориях страны.

Ранее сообщалось, что зимняя буря "Элеанор" оставила минувшей ночью свыше 200 тыс. квартир без электроэнергии во Франции.-0-