Шторм парализовал работу порта Батуми в Грузии

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На черноморском побережье Грузии 8 сентября бушевал пятибалльный шторм, высота волн превышала 4 м. Об этом сообщает дежурная служба крупнейшего порта Грузии – Батуми. Порт с 17:05 часов приостановил прием и выпуск судов.

Гидрографическая служба прогнозирует, что штормовое предупреждение может быть снято лишь к середине дня 9 сентября.-0-