Шторм "Райли" обрушился на восток США, погибли пять человек

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восточное побережье США обрушился шторм "Райли", погибли как минимум пять человек, сообщают информагентства.

По данным синоптиков, шторм, сопровождаемый ливнями и порывистым ветром, движется в северо-восточном направлении.

В связи с непогодой в штатах Вирджиния и Мэриленд объявлен режим чрезвычайного положения. Всего непогода затронула около 15 штатов. В некоторых районах зафиксированы наводнения. Из-за обрывов линий электропередачи более 1,5 млн человек остались без электричества.

Шторм "Райли" внес коррективы и транспортное сообщение на востоке США. Так, в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено более 430 рейсов. С перебоями работают аэропорты Филадельфии и Бостона. В регионе частично приостановлено железнодорожное сообщение.-0-