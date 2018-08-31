Штраф — €120: в Польше вступили в силу новые ограничения на дорогах

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше вступили в силу поправки к закону о дорожном движении, с которыми ввели два новых знака, сообщает Moto.pl.

Согласно новым правилам, в стране появятся зоны экологически чистого транспорта. Бесплатно туда смогут проехать только электрокары и автомобили, работающие на природном газе. Знаки D-54 и D-55 будут информировать водителей о въезде и выезде из такой зоны.

Владельцы транспорта с бензиновыми и дизельными двигателями должны будут заплатить налог 2,5 злотых за час, или 25 злотых за сутки пребывания в такой зоне. За въезд машин в экологический район без оплаты полагается штраф в размере до 500 злотых.-0-