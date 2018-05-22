Шведские ученые обеспокоены состоянием Балтийского моря

Балтийское море сталкивается со множеством серьезных проблем, возникающих, в том числе, в результате чрезмерного поступления в водоемы органических и минеральных веществ, закисления и дефицита кислорода в придонных слоях. В свете сложившейся ситуации ученые Линчепингского университета (Швеция) совместно с коллегами из Германии, Дании, Польши, Финляндии и Эстонии провели исследование, чтобы отобразить план неотложных мероприятий по защите экологии Балтийского моря.

За последние 30 лет температура воды на Балтике в среднем увеличилась на 1,5 градуса, а во всех остальных морях только на полградуса. Среди факторов, которые ученые называют как пути для изменения ситуации к лучшему, - отказ от ископаемых источников энергии, правильный подход к выбору продуктов питания и решение проблемы чрезмерного вылова рыбы.