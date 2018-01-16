Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп обсудили сегодня по телефону улучшение ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Обстановка на Корейском полуострове ознаменовалась некоторыми положительными сдвигами. Каждая из заинтересованных сторон должна приложить активные усилия для того, чтобы эта позитивная тенденция сохранялась. Необходимо создать условия для возобновления (межкорейского) диалога", - заявил Си Цзиньпин. Он также подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова - задача, выполнение которой отвечает интересам всех государств региона, поскольку в итоге будут обеспечены долгосрочные мир и стабильность. "Крайне важно, чтобы международное сообщество проявило солидарность в этом вопросе", - указал китайский лидер.

В ходе беседы Си Цзиньпин выразил удовлетворение торгово-экономическим сотрудничеством Пекина и Вашингтона. "Оно выгодно обеим странам, и нам следует содействовать сохранению существующей положительной тенденции", - отметил председатель КНР.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что готов и в дальнейшем поддерживать активные контакты с высшим китайским руководством для решения насущных проблем и более гармоничного развития отношений с Пекином.-0-