Си Цзиньпин переизбран на должность Председателя КНР

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина Председателем КНР еще на один пятилетний срок, сообщают информагентства.
Выборы состоялись сегодня утром путем тайного голосования на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва. Кандидатуру Си Цзиньпина единогласно поддержали все присутствующие 2970 депутатов.
Си Цзиньпина также переизбрали председателем Центрального военного совета КНР.
Зампредседателя КНР назначен бывший руководитель партийной спецслужбы - Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ван Цишань. На должность председателя Посткома ВСНП избран член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу.-0-
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