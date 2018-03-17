Си Цзиньпин переизбран на должность Председателя КНР

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина Председателем КНР еще на один пятилетний срок, сообщают информагентства.

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР "Под Вашим мудрым руководством народ Китая уверенно реализует в духе идеи о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху" грандиозные "цели двух столетий", направленные на рост благосостояния граждан и осуществление мечты о великом возрождении нации", - говорится в поздравлении.

Выборы состоялись сегодня утром путем тайного голосования на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва. Кандидатуру Си Цзиньпина единогласно поддержали все присутствующие 2970 депутатов.

Си Цзиньпина также переизбрали председателем Центрального военного совета КНР.

Зампредседателя КНР назначен бывший руководитель партийной спецслужбы - Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ван Цишань. На должность председателя Посткома ВСНП избран член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу.-0-