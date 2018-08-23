Си Цзиньпин планирует посетить Пхеньян в годовщину основания КНДР

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Пхеньян и принять участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине основания КНДР 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

За последние три месяца лидер КНДР Ким Чен Ын три раза посещал Китай. Во время своей первой поездки в марте этого года он пригласил Си Цзиньпина посетить его страну с официальным визитом. Сейчас стороны заняты его подготовкой.

Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине Встреча началась через 10 минут после прибытия северокорейского лидера в Дом народных собраний. Информация о деталях встречи пока не поступала.

Визит призван продемонстрировать поддержку КНДР со стороны Китая в связи с позитивными изменениями по стабилизации обстановки на Корейском полуострове.

Как ранее сообщалось, в последние месяцы на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. С начала года Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Последний визит китайского руководителя в КНДР состоялся в 2005 году, тогда Пхеньян посетил председатель Ху Цзиньтао. -0-