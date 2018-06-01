Си Цзиньпин подчеркнул роль СМИ в усилении взаимодействия стран ШОС

1 июня, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу подчеркнул важность роли СМИ в усилении взаимодействия между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он заявил в своем приветственном письме, адресованном участникам первого медиасаммита ШОС.

Встреча проходит в Пекине под девизом "Развивать "Шанхайский дух", открыть новую эпоху медиасотрудничества". В качестве организатора и исполнителя мероприятия выступают пресс-канцелярия Госсовета КНР и Управление по делам распространения и издания литературы на иностранных языках.

В мероприятии принимают участие представители Китая, России и других стран ШОС, а также Беларуси, Азербайджана, Армении, Афганистана, Камбоджи, Монголии, Непала, Турции, Шри-Ланки.-0-