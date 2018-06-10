Си Цзиньпин призвал идти в ногу с мировыми тенденциями для прогресса цивилизации

10 июня, Циндао /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на 18-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), призвал идти в ногу с мировыми тенденциями и временем, чтобы добиваться большего прогресса человеческой цивилизации.
В то время, когда мир переживает большие изменения, трансформацию и упорядочение, необходимо ставить высокие цели и смотреть далеко вперед, заявил Си Цзиньпин.
По его словам, ШОС создала новую модель регионального сотрудничества и внесла новый вклад в обеспечение мира и развития в регионе.
Председатель КНР призвал дальше развивать "шанхайский дух", чтобы решить проблемы эпохи и преодолеть риски и вызовы.
"Мы будем, руководствуясь "шанхайским духом", объединять усилия для развертывания доверительного сотрудничества, в полном единодушии строить Сообщество единой судьбы ШОС, стимулировать формирование международных отношений нового типа, рука об руку продвигаться в мир, где царят устойчивый мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность, чистота и красота", - сказал Си Цзиньпин.-0-
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