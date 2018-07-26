Си Цзиньпин призвал страны БРИКС строить мировую экономику открытого типа

26 июля, Йоханнесбург /БЕЛТА - Синьхуа/. Странам БРИКС необходимо решительно создавать мировую экономику открытого типа, стоять на четкой позиции противодействия унилатерализму и протекционизму. Об этом Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге.

В своей речи на тему "Идти в ногу со временем, реализовывать совместное развитие" Си Цзиньпин выдвинул ряд предложений. Так, он подчеркнул важность принципа сотрудничества на базе общего выигрыша и создания мировой экономики открытого типа. Лидер КНР также призывает страны БРИКС содействовать либерализации торговли и инвестиций, упрощению их процедур.

"БРИКС должна поощрять соблюдение странами совместно установленных международных правил, отстаивать равноправие крупных и небольших стран. Необходимо поддерживать структуру многосторонней торговли, продолжать продвижение реформы глобального экономического управления", - говорится в заявлении Си Цзиньпина. При этом он подчеркивает важность принципов мультилатерализма и инклюзивности. "Странам БРИКС нужно углублять сопряжение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года со стратегиями собственного развития, а также координировать экономическое, социальное и экологическое развитие", - отметил он.

Важным шагом он также считает усиление внедрения инноваций, продвижение структурных реформ и углубление международных обменов и сотрудничества в области инноваций.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать всеми силами содействовать строительству "Пояса и пути".

Десятый саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) открылся 25 июля в Йоханнесбурге (ЮАР). В трехдневном мероприятии принимают участие лидеры стран пятерки, представители правительств, деловых кругов и экспертного сообщества.-0-