Си Цзиньпин призвал страны ШОС к росту сплоченности и взаимного доверия

10 июня, Циндао /БЕЛТА - ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости большей сплоченности и взаимного доверия между государствами - участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выступая сегодня с речью на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей ряда международных организаций.

"Необходимо умножить мощь, сплоченность и силу взаимного доверия, важно в полной мере реализовать Циндаоскую декларацию, план действий по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стран ШОС", - сказал Си Цзиньпин. Также председатель КНР добавил, что все страны объединения должны уважать самостоятельный путь развития, учитывать ключевые интересы друг друга, укреплять взаимопонимание, усиливать гармонию и сплоченность путем поиска согласия по разрешению разногласий, "наращивать цементирующую и притягательную силу организации".

"Нужно заложить прочную основу для обеспечения совместного мира и безопасности, важно активно выполнять программу сотрудничества стран ШОС по борьбе с тремя силами зла (терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом) на 2019-2021 годы, продолжать проведение совместных антитеррористических учений "Мирная миссия", укреплять сотрудничество по обороне и безопасности, по информационной безопасности, а также по линии правоохранительных органов", - добавил Си Цзиньпин.

"Пользуясь случаем, хочу объявить, что Китай в рамках межбанковского объединения ШОС запускает целевую кредитную программу в эквиваленте 30 млрд китайских юаней", - заявил Си Цзиньпин.

Ранее лидеры восьми стран - участниц ШОС провели встречу в узком составе с участием лидеров восьми стран организации. На открытии в Циндао 18-го заседания Совета глав государств - членов ШОС в узком составе Си Цзиньпин сказал: "Саммит имеет историческое значение. С расширением состава постоянных членов организации мы стали еще крепче и сильнее". Он особо поприветствовав Индию и Пакистан, которые впервые принимают участие в саммите ШОС в качестве полноправных членов организации.

По его словам, страны региона и международное сообщество возлагают на ШОС большие надежды. "Мы несем все большую ответственность за обеспечение стабильности и безопасности, а также содействие развитию и процветанию в регионе", - указал председатель КНР.

"Китай готов вместе с членами организации в рамках сегодняшнего заседания подытожить опыт развития, проанализировать ситуацию в регионе и в мире, наметить перспективы сотрудничества, а также будет стремиться к обеспечению устойчивого и долгосрочного развития ШОС", - резюмировал он перед началом заседания.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть Секретариат, который работает в Пекине, а также Региональная антитеррористическая структура в Бишкеке.

В структуре ШОС есть также страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.-0-