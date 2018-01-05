5 января, Баодин /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР, Председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы Китая к усилению военной подготовки, максимально приближенной к реальным боевым действиям. Об этом он заявил во время мобилизационного собрания по случаю начала боевой подготовки в 2018 году, которое было проведено Центральным военным советом (ЦВС) КНР.

Кроме того, Си Цзиньпин призвал к всестороннему повышению способности армии добиваться победы.-0-