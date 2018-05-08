Си Цзиньпин провел в Китае переговоры с Ким Чен Ыном

8 мая, Далянь /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в китайском городе Далянь.
Встреча глав государств проходила 7-8 мая. Лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Отмечается, что переговоры прошли в "дружественной атмосфере".-0-
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