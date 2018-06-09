Си Цзиньпин: ШОС стала важной силой обеспечения региональной безопасности

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шанхайская организация сотрудничества превратилась в важную силу обеспечения региональной безопасности и добилась успеха в сотрудничестве по самым разным направлениям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном ужине для глав государств ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, а также руководителей ряда международных организаций перед открывающимся 10 июня заседанием Совета глав государств ШОС, сообщает ТАСС.

"ШОС превратилась в важную силу обеспечения региональной безопасности, содействия совместному развитию и совершенствования системы глобального управления", - сказал китайский лидер, особо подчеркнув, что руководствующаяся "шанхайским духом" ШОС добилась хороших результатов в сотрудничестве в сферах безопасности, экономики и на гуманитарном направлении.

"Завтра здесь состоится первый после расширения саммит ШОС, на котором будет намечен всесторонний и перспективный план развития организации. Давайте сделаем саммит в Циндао нашим новым стартом", - объявил председатель КНР.

Си Цзиньпин обратил внимание, что провинция Шаньдун, где расположен город Циндао, сыграла огромную роль в развитии китайской культуры. Именно здесь, рассказал он гостям саммита, родилось конфуцианство - учение, проповедующее идею о том, что этот мир принадлежит всем и все страны должны жить в мире и согласии. "Данная концепция о гармонии и сотрудничестве имеет много общего с "шанхайским духом", который характеризуется взаимным доверием, равенством и выгодой, а также уважением к многообразию культур и стремлением к совместному развитию", - отметил Си Цзиньпин. По его словам, согласно этой концепции, "необходимо отдавать приоритет поиску общих точек соприкосновения при возникновении разногласий и ведению взаимовыгодного сотрудничества". "Именно поэтому "шанхайский дух" пользуется широким признанием и поддержкой международного сообщества", - сказал китайский лидер.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также Региональная антитеррористическая структура в Бишкеке. В структуру ШОС входят также страны-наблюдатели: Беларусь, Иран, Монголия и Афганистан. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в котором сейчас состоят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.-0-