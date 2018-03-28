Сильная песчаная буря обрушилась на Египет

На Египет 28 марта обрушилась сильная песчаная буря, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Наиболее сильная буря наблюдается в провинциях Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор, Сохаг и Красное море.
Песчаная буря сопровождается сильным ветром, порывы которого достигают 20 м/с. Из-за разбушевавшейся стихии на дорогах плохая видимость. В связи с этим местная полиция перекрыла ряд трасс. Также временно закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной Александрии. Нарушена работа аэропортов. Ряд из них закрыт, а рейсы перенаправляются в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Не исключено, что некоторые рейсы будут отменены.
Сложные погодные условия уже стали причиной отключения электроснабжения в ряде провинций. Местные власти призывают всех по возможности не выходить на улицу и воздержаться от пользования транспортом.
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