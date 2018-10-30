Сильнейшее наводнение произошло в Венеции

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть территории Венеции оказалась затоплена из-за сильнейшего за последние десятилетия наводнения, вызванного штормовыми ветрами и приливами, сообщает CNN.

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Город, известный своими каналами и гондолами, красивыми дворцами и храмами, часто затапливается в период с октября по декабрь, но наводнение 29 октября стало особенно мощным. Во время прилива вода поднялась до 160 см над уровнем моря, а это значит, что по меньшей мере 77% территории города оказалось затоплено. Если этот показатель будет официально подтвержден, то наводнение будет считаться самым сильным с декабря 1979 года.

Из-за наводнения туристы и местные жители были вынуждены передвигаться по городу, находясь по пояс в воде. Магазины и рестораны также оказались затоплены, не выдержав напора воды. Владельцы некоторых магазинов вычерпывали воду из помещений ведрами.

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Площадь святого Марка, невероятно популярная среди туристов, в результате наводнения превратилась в огромное озеро. Для перемещения рядом с Дворцом дожей и в других районах города были установлены временные деревянные дорожки.

Сильнейшие приливы были вызваны низким атмосферным давлением на севере Италии, которое привело к сильным ветрам, направленным с юга на север. Мощные приливы ожидаются и сегодня, из-за сильного ветра уровень воды может подняться до отметки 110 см над уровнем моря и выше.

Непогода 28 и 29 октября затронула и другие города Италии. Итальянская газета Il Messaggero сообщает о семи погибших в результате разгула стихии, большинство из них были придавлены упавшими деревьями. В течение суток спасательные службы получили более 3 тыс. вызовов, связанных с обрушением деревьев. Во многих городах из-за шквалистого ветра были закрыты школы, поваленными деревьями заблокированы автострады, зафиксированы многочисленные транспортные коллапсы. Нарушена связь с островами Неаполитанского залива. Из-за пожара, вызванного грозой, на железнодорожной линии в Казерте не ходили поезда. В некоторых регионах скорость ветра достигала 100 км/ч.

Как сообщает британская газета The Independent, под угрозой наводнения находится большая часть Италии. МВД страны настоятельно призывает должностных лиц из пострадавших от стихии регионов рассмотреть вопрос о закрытии школ и офисов и во вторник.-0-