Сильнейшие ливни привели к гибели 12 человек на Шри-Ланке

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильнейшие ливни и шквалистый ветер на Шри-Ланке стали причиной гибели 12 человек. Об этом сообщает индийская газета Business Standard.
Почти 70 тыс. человек на юге страны покинули свои дома из-за угрозы наводнения и находятся во временных убежищах. Несмотря на то, что дожди стали менее интенсивными, людям советуют не покидать временное жилье из-за угрозы оползней.
Пресс-секретарь Центра управления стихийными бедствиями Шри-Ланки Прадип Кодипили отметил, что жителям низинных районов также следует быть осторожными, поскольку уровень воды в реках достиг критического значения и возможны подтопления.
Сотни сотрудников полиции и службы спасения работают в районах бедствия, оказывают экстренную помощь и раздают сухие пайки и питьевую воду пострадавшим.
Метеорологи предупреждают о приближении к Шри-Ланке мощного циклона "Титли" ("Бабочка"), который бушует сейчас в Бенгальском заливе, и прогнозируют продолжение ливней.-0-
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