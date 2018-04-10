Сильное землетрясение произошло в Японии – пять пострадавших

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 9 апреля в 01.32 по местному времени в японской префектуре Симанэ на глубине 12 километров. Среди пострадавших – 4 жителя города Ода (один из них – подросток 17 лет), а также 70-летняя жительница города Идзумо. Об этом сообщает издание The Mainichi.

Среди других последствий землетрясения отмечают перебои с водоснабжением, повреждения зданий и дорог. Останавливалось движение поездов в регионе.

В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют силы самообороны.