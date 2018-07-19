Сильные грозы обрушились на Польшу: повреждены дома, подтоплены туристические маршруты

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные грозы обрушились в минувшие сутки на Польшу, повреждены десятки жилых домов, подтоплены туристические маршруты, сообщает ТАСС.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Малопольском, Куявско-Поморском, Поморском и Лодзинском воеводствах Польши, где порывистый ветер повредил более 30 зданий. Пожарные также получили около 1 тыс. вызовов в связи с необходимостью откачать воду из зданий и с улиц.

В целях безопасности были эвакуированы пять лагерей скаутов, где отдыхали в общей сложности 427 человек - дети, подростки и их сопровождающие.

Во многих реках страны вода поднялась до опасного уровня. В польских Татрах подтоплены туристические маршруты. Власти просят туристов не приближаться к горным речкам, которые из спокойных ручьев превратились в бурлящие потоки.-0-