Сильные снегопады нарушили работу аэропортов и автотрасс в Великобритании

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании из-за обильных снегопадов и сильных морозов нарушено авиасообщение, затруднено движение на дорогах, сообщает ТАСС.

18 марта второй по пассажиропотоку лондонский аэропорт Гэтвик отменил 37 авиарейсов из-за гололеда, уже утром 19 марта полеты возобновились.

Снегопады стали причиной отмены и переноса авиарейсов из столицы Уэльса Кардиффа и города Эксетер.

Из-за обилия снега на трассе А-30, соединяющей графство Девон с полуостровом Корнуолл, случились две аварии. В результате было заблокировано движение автотранспорта в указанном направлении. 82 автомобилиста вынуждены были задержаться в городке Окхемптон, где местные власти организовали для них временный приют.

В Уэльсе из-за непогоды полностью или частично закрылись 170 школ.

В ночь на 19 марта почти во всех районах Англии температура воздуха упала до 2-3 градусов мороза. В центральной части Шотландии столбик термометра опустился до минус 5.-0-