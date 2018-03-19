Сильные снегопады нарушили работу аэропортов и автотрасс в Великобритании

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании из-за обильных снегопадов и сильных морозов нарушено авиасообщение, затруднено движение на дорогах, сообщает ТАСС.
18 марта второй по пассажиропотоку лондонский аэропорт Гэтвик отменил 37 авиарейсов из-за гололеда, уже утром 19 марта полеты возобновились.
Снегопады стали причиной отмены и переноса авиарейсов из столицы Уэльса Кардиффа и города Эксетер.
Из-за обилия снега на трассе А-30, соединяющей графство Девон с полуостровом Корнуолл, случились две аварии. В результате было заблокировано движение автотранспорта в указанном направлении. 82 автомобилиста вынуждены были задержаться в городке Окхемптон, где местные власти организовали для них временный приют.
В Уэльсе из-за непогоды полностью или частично закрылись 170 школ.
В ночь на 19 марта почти во всех районах Англии температура воздуха упала до 2-3 градусов мороза. В центральной части Шотландии столбик термометра опустился до минус 5.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.413 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9636 BYN
|1.965 BYN
|1.967 BYN
|RUB
|3.4116 BYN
|3.4 BYN
|3.41 BYN