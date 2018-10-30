30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные снегопады обрушились на центральную Францию, сообщает Reuters.
Высота снежного покрова достигает в некоторых городах и деревнях 40 см. Обесточены почти 200 тыс. домов.
Неожиданные несезонные снегопады поразили регион Овернь-Рона-Альпы, а также близлежащие районы на юг и на запад от Лиона.
Непогода вызвала хаос на дорогах. Около 900 грузовиков застряли на дорогах, водители были вынуждены покинуть машины, чтобы найти место для ночлега. Люди публиковали сообщения в соцсети Facebook с просьбой о спасении. Была применена спецтехника для очистки дорог.-0-
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