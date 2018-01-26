Сильные снегопады в Китае привели к отмене поездов и авиарейсов

26 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Сильные снегопады в центральном и восточном Китае привели к отмене и задержкам поездов и авиарейсов, а также стали причиной ДТП на дорогах.

Пекинское управление железных дорог отменило несколько поездов из Пекина в Шанхай, а также в некоторые города провинций Аньхой, Фуцзянь, Хэнань, Шэньси и Чжэцзян.

В Хэфэе, административном центре провинции Аньхой, были отменены около 110 внутренних и международных авиарейсов. Похожая ситуация сложилась и в других аэропортах, включая аэропорты в Ханчжоу и Нанкине.

Национальное метеорологическое ведомство Китая 25 января объявило оранжевый уровень опасности в связи с обильными снегопадами.-0-