Сильные снегопады в Китае привели к отмене поездов и авиарейсов

26 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Сильные снегопады в центральном и восточном Китае привели к отмене и задержкам поездов и авиарейсов, а также стали причиной ДТП на дорогах.
Пекинское управление железных дорог отменило несколько поездов из Пекина в Шанхай, а также в некоторые города провинций Аньхой, Фуцзянь, Хэнань, Шэньси и Чжэцзян.
В Хэфэе, административном центре провинции Аньхой, были отменены около 110 внутренних и международных авиарейсов. Похожая ситуация сложилась и в других аэропортах, включая аэропорты в Ханчжоу и Нанкине.
Национальное метеорологическое ведомство Китая 25 января объявило оранжевый уровень опасности в связи с обильными снегопадами.-0-
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