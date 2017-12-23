Сильный пожар бушевал в лондонском зоопарке

Ночью в лондонском зоопарке произошел сильный пожар. Его очаг находился в кафе, расположенном на территории зоосада. По сообщениям информагентств, на борьбу с огнем бросили 10 единиц пожарной техники и 72 спасателей.

Тушение пожара заняло около двух часов. К 9-16 утра по местному времени пламя ликвидировали. Чтобы спасти животных сотрудники зоопарка и спасатели разбили несколько стеклянных ограждений. Жертв среди обитателей зоосада удалось избежать, однако одно животное впоследствии нашли мертвым. Им оказался девятилетний муравьед Миша. Пока не обнаружены девять сурикатов.

Медицинская помощь потребовалась девяти служащим, одного из них доставили в больницу.

Причины возгорания установят позднее, зоопарк временно закрыт для посетителей.