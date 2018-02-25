Сильный шторм обрушился на штат Кентукки: погибли два человека

В ночь на воскресенье на штат Кентукки (США) обрушился мощный шторм. Жертвами непогоды стали по меньшей мере два человека, десятки вынуждены были покинуть свои дома.
Первой жертвой стал водитель, чей автомобиль смыло с моста потоком воды. Также под обломками собственного дома погибла женщина.
В отдельных районах образовался торнадо, разрушивший как минимум 20 крупных строений. Также разрушения были зафиксированы в городах Хопкинсвилль и Боулинг-Грин. В отдельных районах нарушено электроснабжение.
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