Сильный снегопад прервал транспортное сообщение на северо-востоке Китая

15 марта, Шэньян /БЕЛТА - Синьхуа/. Сильный снегопад стал причиной отмены авиарейсов и приостановки движения на скоростных дорогах в северо-восточной китайской провинции Ляонин.
По сообщению местной метеорологической службы, снег начался в большинстве районов провинции в среду, 14 марта. Метеорологи объявили предупреждения о возможном гололеде в 12 городах.
Как минимум 29 скоростных трасс были частично или полностью закрыты. В четверг, 15 марта, приостановлена работа всех пассажирских паромных переправ в прибрежных районах провинции. В Шэньянском международном аэропорту Таосянь было задержано большое количество рейсов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4422 BYN
|3.426 BYN
|3.442 BYN