Сильный снегопад прервал транспортное сообщение на северо-востоке Китая

15 марта, Шэньян /БЕЛТА - Синьхуа/. Сильный снегопад стал причиной отмены авиарейсов и приостановки движения на скоростных дорогах в северо-восточной китайской провинции Ляонин.

По сообщению местной метеорологической службы, снег начался в большинстве районов провинции в среду, 14 марта. Метеорологи объявили предупреждения о возможном гололеде в 12 городах.

Как минимум 29 скоростных трасс были частично или полностью закрыты. В четверг, 15 марта, приостановлена работа всех пассажирских паромных переправ в прибрежных районах провинции. В Шэньянском международном аэропорту Таосянь было задержано большое количество рейсов.-0-