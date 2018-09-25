Сильный снегопад прошел в Румынии

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежный покров в повете Сибиу в районе озера Балеа на данный момент составляет 4-6 см, а местами до 10 см. Об этом сообщает телеканал Realitatea.

Ночью температура опустилась до минус 6 градусов по Цельсию. Чтобы избежать транспортных заторов и пробок, власти страны активизировали снегоуборочную технику.

Синоптики предупреждают, что холод и снегопады продлятся до пятницы.-0-