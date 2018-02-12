Сильный снегопад в Японии унес жизни 7 человек, около 70 получили травмы

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате происшествий, вызванных сильными снегопадами, за последнюю неделю в Японии погибли не менее 7 человек. Травмы различной степени тяжести получили около 70 человек, сообщает ТАСС.
Последствия непогоды сильнее всего ощущаются на побережье Японского моря. В частности, в префектуре Фукуи в дни, когда снегопад был особенно сильным, высота сугробов достигала двух метров. Серьезно пострадали также жители префектуры Ниигата и города Иокогама, который расположен несколько южнее Токио.
В числе погибших есть те, кто разбился насмерть, пытаясь очистить крышу своего дома. Некоторые отравились угарным газом в автомобилях, попавших в снежные ловушки.
Обильные снегопады продолжаются в Японии вторую неделю. За это время на побережье Японского моря выпало больше месячной нормы осадков. Из-за непогоды были отменены десятки авиарейсов, а также остановлено движение поездов на ряде направлений в центральной части страны. В отдельные дни отменялись занятия в школах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.953 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN