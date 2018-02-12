Сильный снегопад в Японии унес жизни 7 человек, около 70 получили травмы

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате происшествий, вызванных сильными снегопадами, за последнюю неделю в Японии погибли не менее 7 человек. Травмы различной степени тяжести получили около 70 человек, сообщает ТАСС.

Последствия непогоды сильнее всего ощущаются на побережье Японского моря. В частности, в префектуре Фукуи в дни, когда снегопад был особенно сильным, высота сугробов достигала двух метров. Серьезно пострадали также жители префектуры Ниигата и города Иокогама, который расположен несколько южнее Токио.

В числе погибших есть те, кто разбился насмерть, пытаясь очистить крышу своего дома. Некоторые отравились угарным газом в автомобилях, попавших в снежные ловушки.

Обильные снегопады продолжаются в Японии вторую неделю. За это время на побережье Японского моря выпало больше месячной нормы осадков. Из-за непогоды были отменены десятки авиарейсов, а также остановлено движение поездов на ряде направлений в центральной части страны. В отдельные дни отменялись занятия в школах.-0-