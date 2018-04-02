Сильный ветер осложняет тушение пожара пятиэтажки в Сочи

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер осложняет тушение пожара пятиэтажного жилого дома в Сочи, сообщают информагентства.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 17.43 (по сочинскому времени, совпадает с минским). Из-за возгорания из дома по ул. Пятигорской пришлось эвакуировать более 50 человек, в том числе 15 детей. Предварительно, погибших и пострадавших нет, проинформировали в экстренных службах.

Пожар в пятиэтажке в Сочи полностью ликвидирован Десяти жильцам в результате пожара понадобились места в пункте временного размещения.

К настоящему времени пожар локализован, однако его тушению мешает сильный ветер. По прогнозам синоптиков, к ночи ветер может усилиться еще больше.

Если квартиры из-за пожара будут повреждены, местные власти будут решать вопрос временного размещения жильцов.-0-