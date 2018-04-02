Сильный ветер осложняет тушение пожара пятиэтажки в Сочи

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер осложняет тушение пожара пятиэтажного жилого дома в Сочи, сообщают информагентства.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 17.43 (по сочинскому времени, совпадает с минским). Из-за возгорания из дома по ул. Пятигорской пришлось эвакуировать более 50 человек, в том числе 15 детей. Предварительно, погибших и пострадавших нет, проинформировали в экстренных службах.
К настоящему времени пожар локализован, однако его тушению мешает сильный ветер. По прогнозам синоптиков, к ночи ветер может усилиться еще больше.
Если квартиры из-за пожара будут повреждены, местные власти будут решать вопрос временного размещения жильцов.-0-
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