Сирия отчаянно нуждается в прекращении огня всеми сторонами - глава Еврокомиссии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия отчаянно нуждается в прочном прекращении огня всеми сторонами. Об этом заявил сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает ТАСС.

"Вступая в восьмой год конфликта, Сирия отчаянно нуждается в прочном прекращении огня, соблюдаемом всеми сторонами. Это проложит путь к достижению политического решения на основе переговоров в Женеве под руководством ООН с тем, чтобы раз и навсегда установить мир в стране", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии.

Беларусь решительно осуждает удары по Сирии Беларусь призывает все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции 14 апреля с 3.42 до 5.10 по времени Дамаска (время совпадает с минским). Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Жертв среди мирного населения и военных сирийской армии, по предварительным данным, нет.-0-