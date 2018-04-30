Сирия заявила о новом ракетном ударе на свои военные базы

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные базы на севере Сирии рядом с Хамой и Алеппо подверглись ракетному удару, сообщают информагентства со ссылкой на сирийские СМИ.
Пока не сообщается, кто совершил нападение на базы и есть ли пострадавшие. По некоторым данным, после атаки на одном из военных складов начался пожар, были слышны взрывы.
После ракетного удара США и союзников по Сирии несколько раз появлялись сообщения о новых атаках на сирийские военные объекты.-0-
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