Сирил Рамафоса стал новым президентом ЮАР

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная ассамблея ЮАР утвердила Сирила Рамафосу на посту президента ЮАР. Как сообщает ТАСС, он был единственным кандидатом, выдвинутым парламентариями.

Сирил Рамафоса возглавляет правящий в ЮАР "Африканский национальный конгресс". Он оказался единственным кандидатом в президенты, поскольку оппозиционные партии приняли решение не выдвигать своих претендентов, требуя роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Фракция леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу", предпринявшая серию неудачных попыток помешать выдвижению Рамафосы, в знак протеста покинула зал заседания.

Об официальном избрании нового главы государства стало известно от председателя Конституционного суда Мохоенга Мохоенга.

Планируется, что 16 февраля новый президент ЮАР выступит с посланием к нации.

Ранее президент ЮАР Джейкоб Зума объявил об отставке.-0-