Система автоматического распознавания лиц заработала в парижских аэропортах

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парижских аэропортах Орли и Шарль де Голль начала работать система автоматического распознавания лиц людей. Как сообщает ТАСС, об этом заявила французский министр по делам транспорта Элизабет Борн.

Речь идет о новом поколении электронной системы Parafe ("Быстрое автоматизированное пересечение внешних границ"). Каждый пассажир теперь должен зайти в специальную кабину, в которой система просканирует его лицо и сверит изображение с фото в паспорте. У Parafe эта операция занимает 10-15 секунд, тогда как при обычном контроле на въезде в страну сверка пограничником отпечатков пальцев требует 30-45 секунд. Parafe обрабатывает данные о гражданах всех стран ЕС, а также Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. Число людей, у которых сверяются отпечатки пальцев, составляет теперь не более 10% от пассажиропотока.

В парижском аэропорту Орли начали действовать 15 кабин системы распознавания лиц, а в аэропорту Шарль де Голль - 21 кабина. Планируется, что к концу года число кабин достигнет 95.

Элизабет Борн отметила, что применение новых технологий позволит значительно ускорить прохождение пограничного контроля.

Летом 2017 года ужесточение контроля на внешних границах Франции буквально вызвало хаос. "Правительство мобилизовало силы и средства для того, чтобы в этом году поток людей через границу стал более свободным", - сказал в этой связи Элизабет Борн. По ее словам, теперь продолжительность ожидания для пассажиров из стран ЕС не должна превышать 30 минут, а для пассажиров стран вне ЕС - 45 минут.-0-