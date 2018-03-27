Систему безопасности "Зимней вишни" отключили до ЧП - фигурант дела

27 марта, Минск /БЕЛТА/. Один из фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово - руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности для торгового центра "Системный интегратор" Игорь Полозиненко заявил, что система была в исправном состоянии, но ее отключили за 15 минут до пожара, сообщают информагентства.

"Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны. Основная причина, почему не произошла сработка, - это человеческий фактор", - ответил Игорь Полозиненко на вопросы журналистов в зале Заводского районного суда Кемерово, где избиралась мера пресечения обвиняемым по уголовному делу о пожаре.

По его сведениям, система была отключена за 15 минут до пожара. Все документы, подтверждающие, что она была технически исправна, переданы в управление СК по Кемеровской области.

Как сообщалось ранее, суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока задержания четырем фигурантам дела до 72 часов. Задержаны управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей. Пострадали 68 человек, среди них 25 детей. Трое детей госпитализированы. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.-0-