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СК РФ возбудил два уголовных дела после инцидента в школе в Башкортостане

В мире 18.04.2018 | 10:14

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после инцидента в школе города Стерлитамак в Башкортостане, сообщают информагентства.

Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего школьника за покушение на убийство двух и более лиц. Возбуждено также уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. По данным СК, ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка.

Инцидент в школе Стерлитамака произошел утром 18 апреля. По предварительной версии, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной ученице, после чего нанес ножевое ранение учителю и ранил себя. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. После того как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

В результате инцидента трое пострадавших и сам 17-летний подросток были госпитализированы. Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП. На месте работает следственно-оперативная группа.-0-

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Теги
происшествия, Россия, Следственный комитет, школы
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