СК России квалифицировал взрыв в Архангельске как теракт, бомбу пронес подросток

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России квалифицировал взрыв в УФСБ по Архангельской области как террористический акт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В ведомстве сообщили, что взрывное устройство в здание пронес 17-летний подросток.

"В Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ - "Террористический акт" и ч. 1 ст. 222 УК РФ - "Незаконное ношение боеприпасов", - говорится в сообщении СК.

"По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Личность подростка установлена", - уточняют в СК.

В результате взрыва получили ранения трое сотрудников УФСБ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел сегодня в здании управления УФСБ в центре Архангельска - на Троицком проспекте, недалеко от областного театра драмы и крупных торговых центров.-0-