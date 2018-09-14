Скала обрушилась на пляж в Греции - пострадали 7 человек

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции на пляже "Навагио" на острове Закинф в Ионическом море 7 человек пострадали из-за обрушения части горы, сообщает греческий телеканал ERT.

Среди пострадавших 34-летняя женщина из Чехии, у которой повреждена спина. У остальных пострадавших диагностированы легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Инцидент произошел днем, вызвав панику среди отдыхавших туристов, среди которых много детей. Каменная масса упала в воду, вызвав большую волну, перевернулись три стоявшие на якоре лодки.

Введен временный запрет на посещение пляжа.-0-