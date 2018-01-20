Скончалась обладательница "Оскара" Дороти Мэлоун

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса Дороти Мэлоун ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию дочери актрисы

Отмечается, что Дороти Мэлоун умерла 19 января в городе Далласе, не дожив всего 11 дней до своего 93-летия.

Всемирную славу актрисе принесла роль в телесериале 1960-х годов "Пейтон Плейс". В 1957 году Мэлоун получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в картине "Слова, написанные на ветру". Также Дороти Мэлоун была удостоена звезды на Голливудской аллее славы за вклад в киноиндустрию.

Родилась Дороти Мэлоун 30 января 1925 года в Чикаго. Затем вместе с семьей переехала в Даллас. С юных лет Дороти стала сниматься в качестве модели и принимать участие в школьных театральных постановках. В годы обучения в Южном Методистском университете ее заметил агент RKO, вскоре она подписала контракт с этой кинокомпанией. В 1942 году состоялся дебют в кино. В ее творческой копилке съемки в таких картинах, как "Закон и порядок", "Художники и модели", "Человек с тысячей лиц", "Убийца, запугавший Нью-Йорк", "Легкая добыча", "Глубокий сон", "Запятнанные ангелы", "Основной инстинкт".-0-