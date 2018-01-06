Скончался астронавт Джон Янг, ступавший на поверхность Луны

Информагентства сообщают о кончине астронавта Джона Янга, который, как считается, стал девятым землянином, ступавшим на поверхность Луны. На момент смерти ему было 87 лет.
Янг дважды входил в состав экспедиций, направлявшихся к спутнику Земли. В отряд астронавтов его зачислили в 1962 году. Спустя 10 лет он впервые ступил на поверхность Луны. В 1981 году Янга назначили командиром экипажа "Джемини-10".
Всего на счету космонавта было шесть вылетов.
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