Скончался астронавт Джон Янг, ступавший на поверхность Луны

Информагентства сообщают о кончине астронавта Джона Янга, который, как считается, стал девятым землянином, ступавшим на поверхность Луны. На момент смерти ему было 87 лет.

Янг дважды входил в состав экспедиций, направлявшихся к спутнику Земли. В отряд астронавтов его зачислили в 1962 году. Спустя 10 лет он впервые ступил на поверхность Луны. В 1981 году Янга назначили командиром экипажа "Джемини-10".

Всего на счету космонавта было шесть вылетов.