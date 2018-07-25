Скончался бывший гендиректор FIAT-Chrysler Серджо Маркионне

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший генеральный директор автоконцерна FIAT-Chrysler Серджо Маркионне скончался в больнице в швейцарском Цюрихе на 67 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления FIAT-Chrysler Джона Элкана.

"К сожалению, произошло то, чего мы опасались, - сказал Джон Элкан. - Маркионне, человек и друг, ушел из жизни".

Ранее стало известно, что состояние здоровья Серджо Маркионне резко ухудшилось из-за осложнений после операции на плече, которая была проведена в конце июля.

Серджо Маркионне - итальянский бизнесмен, получивший известность как руководитель итальянской автомобильной компании FIAT. Во время мирового финансового кризиса в 2009 году он инициировал слияние FIAT с американской компанией Chrysler. При поддержке правительств США и Канады, а также американских корпораций Маркионне удалось улучшить финансовое положение корпорации и выплатить все государственные кредиты, полученные в качестве помощи. В 2014 году сделка была успешно завершена, а итало-американский автоконцерн стал седьмым в мире среди производителей автомобилей.

Серджо Маркионне 21 июля 2018 года был отправлен советом директоров Fiat Chrysler Automobiles в отставку по состоянию здоровья.-0-