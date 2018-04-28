Скончался бывший президент Гватемалы Альваро Арсу

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Гватемалы Альваро Арсу скончался в возрасте 72 лет, сообщают информагентства.

Причиной смерти экс-лидера страны стал сердечный приступ.

Альваро Арсу известен тем, что в 1996 году смог завершить 36-летнюю гражданскую войну в Гватемале, в ходе которой погибли и пропали без вести около 200 тыс. человек.

С января 2012 года Альваро Арсу занимал пост мэра столицы Гватемалы.-0-