Скончался бывший президент Гватемалы Альваро Арсу

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Гватемалы Альваро Арсу скончался в возрасте 72 лет, сообщают информагентства.
Причиной смерти экс-лидера страны стал сердечный приступ.
Альваро Арсу известен тем, что в 1996 году смог завершить 36-летнюю гражданскую войну в Гватемале, в ходе которой погибли и пропали без вести около 200 тыс. человек.
С января 2012 года Альваро Арсу занимал пост мэра столицы Гватемалы.-0-
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