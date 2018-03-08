Скончался бывший руководитель Nestle Гельмут Майер

Предприниматель скончался на родине в возрасте 90 лет. Мужчину обнаружили в его резиденции в Бад-Хомбург. Информацию об этом подтвердили в компании во вторник.

"Дальновидный и харизматичный лидер посвятил большую часть жизни компании Nestle". Такое заявление сделал председатель совета директоров Пол Бюльке.

Майер стал исполнительным вице-премьером компании в 1980 году, при этом с 1997 по 2000 гг. он был председателем совета директоров.