Скончался бывший руководитель Nestle Гельмут Майер

Предприниматель скончался на родине в возрасте 90 лет. Мужчину обнаружили в его резиденции в Бад-Хомбург. Информацию об этом подтвердили в компании во вторник.
"Дальновидный и харизматичный лидер посвятил большую часть жизни компании Nestle". Такое заявление сделал председатель совета директоров Пол Бюльке.
Майер стал исполнительным вице-премьером компании в 1980 году, при этом с 1997 по 2000 гг. он был председателем совета директоров.
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