Скончался французский журналист и кинорежиссер-документалист Клод Ланцман

Клод Ланцман умер на 93 году жизни в Париже в собственном доме. Об этом сообщило агентство France Presse.
Документальный фильм "Шоа" - одна из самых известных работ Ланцмана. Фильм рассказывает о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях.
В сентябре прошлого года режиссер посетил Санкт-Петербург, где представил свой новый фильм "Напалм" в рамках 27-го международного кинофестиваля "Послание к человеку". Премьера фильма "Напалм" состоялась на Каннском кинофестивале
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