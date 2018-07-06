Скончался французский журналист и кинорежиссер-документалист Клод Ланцман

Клод Ланцман умер на 93 году жизни в Париже в собственном доме. Об этом сообщило агентство France Presse.

Документальный фильм "Шоа" - одна из самых известных работ Ланцмана. Фильм рассказывает о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях.

В сентябре прошлого года режиссер посетил Санкт-Петербург, где представил свой новый фильм "Напалм" в рамках 27-го международного кинофестиваля "Послание к человеку". Премьера фильма "Напалм" состоялась на Каннском кинофестивале