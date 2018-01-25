Скончался солист The Fall Марк Эдвард Смит

Лидер британской постпанк группы Марк Эдвард Смит ушел из жизни в 60 лет. Об этом сообщили BBC со ссылкой на менеджмент коллектива.
Музыканта не стало утром 24 января. Его обнаружили в собственном доме.
Точные причины смерти Смита установят позднее.
Марк Эдвард Смит был единственным участником коллектива, игравшим с момента его основания в 1976 году в Манчестере.
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