Скончался солист The Fall Марк Эдвард Смит

Лидер британской постпанк группы Марк Эдвард Смит ушел из жизни в 60 лет. Об этом сообщили BBC со ссылкой на менеджмент коллектива.

Музыканта не стало утром 24 января. Его обнаружили в собственном доме.

Точные причины смерти Смита установят позднее.

Марк Эдвард Смит был единственным участником коллектива, игравшим с момента его основания в 1976 году в Манчестере.