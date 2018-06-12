Скопье и Афины достигли соглашения об официальном наименовании Македонии

12 июня, Скопье /БЕЛТА - ТАСС/. Скопье и Афины пришли во вторник к соглашению касательно официального наименования Республики Македония. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев.

"Мы достигли исторического соглашения... Название - Республика Северная Македония с переводом на все языки", - отметил он. Заев при этом подчеркнул, что соглашение подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны.

"Решая спор, мы строим дружбу между двумя странами и народами. В наших руках ключ к открытию экономической перспективы для наших граждан. Мы решаем многолетний спор, чтобы вывести страну из изоляции, и, когда все думали, что нет выхода, мы пошли вперед. Больше нет БЮРМ (Бывшей югославской Республики Македония. - Прим. ТАСС)", - сказал Заев, отметив также, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".

Название Республика Северная Македония предусмотрено для общего использования как внутри страны, так и при международных контактах. Соглашение будет представлено всем соответствующим органам для последующей ратификации. Ожидается, что Греция направит уведомление Генеральному секретарю ООН и в Европейский совет, в котором подтвердит отсутствие препятствий для получения рекомендации и начала переговоров с Македонией.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, ведется на протяжении уже двадцати пяти лет. Афины стремятся добиться изменения названия соседней страны и выступают против ее вступления в Евросоюз и НАТО.-0-