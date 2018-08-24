Скотт Моррисон избран новым премьер-министром Австралии

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казначей правительства Австралии Скотт Моррисон избран новым премьер-министром страны, сообщает информагентство Reuters.
В борьбе за кресло премьера Скотт Моррисон обошел бывшего министра внутренних дел Питера Даттона и министра иностранных дел Джули Бишоп.
На посту премьер-министра Скотт Моррисон сменил Малькольма Тернбулла, который возглавлял австралийское правительство с 2015 года.-0-
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