Скотт Моррисон избран новым премьер-министром Австралии

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казначей правительства Австралии Скотт Моррисон избран новым премьер-министром страны, сообщает информагентство Reuters.

В борьбе за кресло премьера Скотт Моррисон обошел бывшего министра внутренних дел Питера Даттона и министра иностранных дел Джули Бишоп.

На посту премьер-министра Скотт Моррисон сменил Малькольма Тернбулла, который возглавлял австралийское правительство с 2015 года.-0-