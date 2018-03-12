Скульптор заявил о краже его работ из музея Булгакова в Москве

12 марта, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи статуэток на 1,3 млн российских рублей из музея им. Булгакова в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Завкафедры Московского государственного художественного института им. Сурикова Александр Рукавишников обратился в полицию с заявлением о краже из музея им. Булгакова принадлежащих ему бронзовой статуэтки "Тхеквондо", бюста женщины и прочих скульптур общей стоимостью 1 млн 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заявитель утверждает, что кража произошла еще в июне прошлого года: похититель взломал входную дверь в музей и забрал статуэтки. "Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - отметил источник.-0-
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