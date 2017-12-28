Следственный комитет России просит арестовать бывшего директора фабрики "Меньшевик"

28 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Следствие просит арестовать бывшего директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Следствие ходатайствует о заключении под стражу", - сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Конфликт на кондитерской фабрике, расположенной на Иловайской улице в Москве, произошел 27 декабря около 09.00 по московскому времени. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта экс-собственника с руководством - СК России По данным следствия, утром 27 декабря бывший собственник фабрики вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве (ст.105 УК РФ), в ходе допроса он не признал свою вину, а свои действия расценивает как самооборону.-0-