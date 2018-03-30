Следственный комитет России задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня"

30 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Следственный комитет России задержал генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову, владельца торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.

В ближайшее время ей предъявят обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", - говорится в сообщении СК России.

По данным следствия, подчиненные неоднократно сообщали Юлии Богдановой о недостатках системы противопожарной безопасности торгового центра. Отмечается, что Юлия Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не принимала никаких мер по устранению этих недостатков.

Жертвами трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.-0-